Порушення карантину на Великдень: в УПЦ МП розповіли про санкції

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження вже за двома фактами порушень карантину, що їх здійснила УПЦ (МП) і в Святогірській, а також у Почаївській лаврах.

У разі доведення вини передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. Богослужіння у храмах відбулися з порушеннями карантинних обмежень: і у Святогірській Свято-Успенській лаврі, і в Почаївській лаврі під час служби перебувала велика кількість людей, які не дотримувалися соціальної дистанції, при цьому частина з них не використовувала засоби індивідуального захисту, – наголосили в поліції.

Про це ми говорили з Митрополитом Ніжинським і Прилуцьким Климентом (Вечерею).

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