Чи варто чекати снігу на Різдво: синоптик дав прогноз погоди

Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик в прямому ефірі ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Влади Цуркан і Марини Клим.

Він розповів, чи варто українцям чекати снігу на Різдво.

"Змушений засмутити українців, і киян в тому числі. Різдво від Нового року істотно відрізнятися не буде. У різдвяну ніч на більшій частині території України опадів не буде, тільки на Приазов'ї дощ, вночі з мокрим снігом. А температурний режим трошки схожий на зиму. нічні температури -1 ... -6 градусів, а денні близько нуля – від -2 до +3 градусів. Тільки на півдні плюсові температури в межах + 1 ... + 6 градусів. Такі погодні умови чекають нас на Різдво ", - заявив синоптик.

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