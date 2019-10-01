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1 жовтня • оновлено в 22:08
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Чи цікавитесь ви міжнародною політикою?

65

Ми опитали українців стосовно цього питання.

І з цього отримали наступні результати – 64% взагалі не цікавляться міжнародною політикою, вбачаючи те, що їм важливіша своя країна та її політичний устрій та процеси. 9% опитаних говорять, частково цікавляться новинами світу та міжнародною політикою. А 27% громадян цікавляться міжнародними процесами, місцем України у світі та політичними процесами у країнах Євросоюзу та інших держав.

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Тема
Народний OBOZREVATEL
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