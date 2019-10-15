Чи стане рішення Лондонського суду щодо ПриватБанку вирішальним

Економіст Тарас Козак у прямому ефірі ObozTV прокоментував рішення Лондонського суду, який напередодні підтримав ПриватБанк.

Він заявив, що це лише перший крок.

"Передумова така - ПриватБанк подав скаргу на Коломойського, але так сталося, що Лондонський суд не побачив своєї юрисдикції щодо вирішення цього питання, і хоча був накладений арешт на майно Коломойського та його партнерів, була подана апеляція і от зрештою, лише сьогодні стало відомо, що ця скарга була відхилена. І внаслідок цього рішення справу ПриватБанку проти його колишніх власників почнуть розглядати по суті", - зазначив Козак.

Він також додав, що розгляд справи може затягнутися на декілька років. Але, на його думку, важливим є те, що Лондонський суд почав розглядати цю суперечку, оскільки у залишилось не так багато судів, які могли би чесно розглянути цю справу.

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