Чи справедливі тарифи за таксі у Києві: голова таксомоторної асоціації

Голова української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк прокоментував вартість таксі в Києві ввечері, коли Белько захопив міст Метро.

Він зазначив, що в Україні діяльність таксі не є врегульованим, а в цивілізованих країнах таксі вважається одним із елементів пасажирського транспорту міста і тарифи за користування цим видом транспорту встановлюються місцевими органами влади спільно із власниками таксопарків або перевізниками, щоб тариф був справедливим.

Для цього, за словами Антонюка, встановлюються таксометри, де встановлена вартість подачі, вартість очікування та вартість кожного кілометра, який проїхало авто із пасажиром. Це все враховується таксометром, і немає жодних проблем із несправедливими тарифами. Так, за словами Антонюка, працює таксі у цивілізованих європейських країнах.

Якщо ж говорити про Україну, то тут 99% ринку таксі, за його словами, перебуває в тіні. Водії часто працюють без відповідного обстеження, на роботу можуть брати наркоманів, алкоголіків, людей із важкими судимостями, і саме тому відбуваються аварії, смерті та інші ситуації.

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