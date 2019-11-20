Чи працюватиме Україна з МВФ: коментарі економіста

Економіст Ігор Гарбарук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини про те, що Україна може закінчити співпрацю з МВФ до 2023 року.

"На мій погляд, це скоріше медіа-активність зі сторони міністерства фінансів, ніж якісь реальні справи, не потрібно ці фрази сприймати однозначно. Погодьтеся, що слова "має стати останньою", і слова "стане останньою" - мають зовсім різне значення. Пані Маркарова говорить, що фізично немає жодної нагальної потреби отримувати ці кошти. Але вони проводять перемовини, кажуть про те, що це буде тритічна програма. Мене дивують суми від 5 до 10 млрд, які називаються, ніби-то уряд не знає чітко, скільки саме грошей їм потрібно", - заявив економіст

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