Чи потрібні маски тим, хто хворів на COVID-19? Відповідь лікарки

Тетяна Гайжевська Відео 10:50, 9.02.2021 Оновлено: 12:25, 9.02.2021

Лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська в ефірі телеканалу OBOZREVATEL заявила, що, незалежно від того, перехворіла людина на COVID-19 чи ні, усі без винятку повинні дотримуватися санітарних правил до закінчення епідемії. За її словами, зниження захворюваності на коронавірус в Україні вселяє оптимізм, втім, "розслаблятися зарано", наголосила медикиня.

Вона також озвучила прогноз щодо того, як часто доведеться робити щеплення від коронавірусу та розвінчала міф про лікування COVID-19 за допомогою риби.

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