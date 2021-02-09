Чи потрібні маски тим, хто хворів на COVID-19? Відповідь лікарки

Лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська в ефірі телеканалу OBOZREVATEL заявила, що, незалежно від того, перехворіла людина на COVID-19 чи ні, усі без винятку повинні дотримуватися санітарних правил до закінчення епідемії. За її словами, зниження захворюваності на коронавірус в Україні вселяє оптимізм, втім, "розслаблятися зарано", наголосила медикиня.

Вона також озвучила прогноз щодо того, як часто доведеться робити щеплення від коронавірусу та розвінчала міф про лікування COVID-19 за допомогою риби.