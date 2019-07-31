Чи потрібна поліцейським допомога громадян: оцінка експерта

Голова центру прав людини "Зміна" Тетяна Печончик дала оцінку роботі правоохоронних органів України.

Вона зазначила, що включення активних громадян в співпрацю з поліцією заради забезпечення певного рівня правопорядку та безпеки у їх рідних містах та містечках, є хорошою практикою. На її думку, питання в тому, що активісти, які включаються у цей процес, не повинні отримувати надмірних повноважень. які є у поліцейських. За словами Печончик, потрібно уважно стежити, як подібна ініціатива буде реалізовуватись.

Вона зазначила, що міська варта, яка мала би допомагати поліцейським, у місті Одеса навпаки була залучена для залякування активістів. Цей приклад показав, що подібні загони в Україні можуть використовуватися зовсім не для того, для чого вони призначені.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!