Чи потрібен буде паспорт, щоб купити сімку: прогноз депутата

Народний депутат України Олександр Федієнко прокоментував законопроект, згідно до якого в україні мали б бути введенні обмеження на купівлю SIM-карток без документів, що засвідчують особу.

Він зазначив, що в першу чергу Україна зараз іде шляхом побудови електронного середовища. Ми рухаємось до мобільних технологій і стаємо мобільними, додав він. Тому. на думку депутата, питання добровільної безпечності повинні бути. Він додав, що у законопроекті була норма добровільної реєстрації у разі використання певних платних послуг, також можна було пройти електронну авторизацію через мережу інтернет.

Електронна авторизація та реєстрація доступні вже давно, але вони не були прописані в діючому законодавстві, зазначив Федієнко. Він додав, що партія "Слуга народу" враховує думки та пропозиції своїх виборців, тому зараз закон відкликаний на доопрацювання.

Федієнко заявив, що побудувати захищену країну без добровільної ідентифікації ми не зможемо, тому подібні закони будуть обов'язковими. Він також додав, що, на його думку, на глобальну безпеку та терористичні акти подібне нововведення жодним чином не вплине.

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