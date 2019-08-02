Чи подорожчають авто: коментарі експерта

Голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко прокоментував тренди ринку автомобілів в Україні.

Він зазначив, що ринок авто росте швидше, ніж прогнозували експерти - він виріс не на 14%, а на 22% порівняно із липнем минулого року. Назаренко додав, що зараз в Україну дуже активно приходять інвестиції з Кіпру, які, на думку експерта, насправді є не кіпріотськими, а українськими. Назаренко зазначив, що через невпевненість громадян у майбутньому в Україні дуже сильний відкладений попит. Зараз, на думку експерта, цей відкладений попит почав реалізовуватись і в автомобільній сфері зокрема.

Назаренко нагадав, що Україна підписала зобов'язання до 2019 року ввести обов'язковий техогляд легкових і вантажних автомобілів. За його прогнозами 80-90% вживаних іномарок в Україні цей техогляд не пройдуть, якщо такий техогляд буде чесним, а не просто торгівлею талончиками. У багатьох вживаних авто, наприклад, вирізані каталізатори, а акцент робиться, відповідно до директив ЄС, навіть не на безпеку автомобіля, а на екологічність, додав експерт.

Теоретично авто, які не пройшли техогляд, не допустять до пересування українськими дорогами, зазначив Назаренко.

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