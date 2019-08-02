Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Чи подорожчають авто: коментарі експерта

130 Читати матеріал російською

Голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко прокоментував тренди ринку автомобілів в Україні.

Він зазначив, що ринок авто росте швидше, ніж прогнозували експерти - він виріс не на 14%, а на 22% порівняно із липнем минулого року. Назаренко додав, що зараз в Україну дуже активно приходять інвестиції з Кіпру, які, на думку експерта, насправді є не кіпріотськими, а українськими. Назаренко зазначив, що через невпевненість громадян у майбутньому в Україні дуже сильний відкладений попит. Зараз, на думку експерта, цей відкладений попит почав реалізовуватись і в автомобільній сфері зокрема.

Назаренко нагадав, що Україна підписала зобов'язання до 2019 року ввести обов'язковий техогляд легкових і вантажних автомобілів. За його прогнозами 80-90% вживаних іномарок в Україні цей техогляд не пройдуть, якщо такий техогляд буде чесним, а не просто торгівлею талончиками. У багатьох вживаних авто, наприклад, вирізані каталізатори, а акцент робиться, відповідно до директив ЄС, навіть не на безпеку автомобіля, а на екологічність, додав експерт.

Теоретично авто, які не пройшли техогляд, не допустять до пересування українськими дорогами, зазначив Назаренко.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олег Назаренко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини