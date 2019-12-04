Чи переноситимуть Різдво в Україны на 25 грудня: релігієзнавець

Релігієзнавець Людмила Филипович у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала можливе перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня.

"Тут питання в тому за яким календарем живе та чи інша частина світа. У 46 році до нашої ери імператор Юліан переформатував календарі, які раніше існували в Римській Імперії, та запропонував нові зміни, але далі ми знаємо, що в 16 столітті папа Лев у 1582 році теж на підставі змін, про які йому доповіли астроному, змінив Юліанський календар на Григоріанський і тому прочитується зміна у ці 13 днів. Ну, ми ж розуміємо, що календарі - це продукт не божественної, а людської праці, саме тому у Майя існували свої календарі, а у єврейського народу свої, у нас ще свої інші. Це виключно предмет договору, за яким календарем нам зручніше жити", - заявила релігієзнавець.

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