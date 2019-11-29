Чи обмежать свободу слова в Україні: коментар експертки

Експертка з питань інформаційної політики Тетяна Попова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала заяви від депутатки "Слуги народу", яка закликала обмежити свободу слова в Україні.

"Звісно, ж це абсурд. Це неправильна заява як для колишньої журналістки та представниці політичної партії. Єдине, що нас відрізняє від РФ - це саме свобода слова. Це дуже неправильна заява. Я думаю, що якщо вони не можуть чогось говорити, що це є таємно, хай просто не говорять цього... Знову ж таки, ситуація зі Звіробій - вони в своєму відео залякували президента та закликали підірвати його гранатою, чи щось таке, я вже точно не пам'ятаю, що вони там говорили. Там точно було про погрози. Це до свободи слова немає жодного відношення. Там абсолютно інша історія, яку не потрібно було коментувати з позиції свободи слова", - заявила Попова.

Вона також прокоментувала можливість криміналізації дезинформації.

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