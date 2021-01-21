Чи можливо помиритися з росіянами за один день

Obozrevatel Відео 09:40, 21.01.2021

Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Україна і Росія можуть помиритися за день. Ми запитали українців, що вони про це думають

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