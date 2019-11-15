Чи можливі теракти в Україні: прогнози експерта з екстримізму

Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко у прямому етері на ObozTV прокоментував можливість терактів в Україні.

"Найголовніший лайфхак полягає у тому, щоб не панікувати, адже те, що ви станете жертвою теракту має дуже низьку вірогідність, набагато більше вірогідність має те, що ви станете жертвою ДТП. Тому краще зосередитися на своїй безпосередній безпеці. Ви можете набагато частіше стати жертвою вбивства в сім'ї, ніж поза сім'єю. Загрози можуть виходити саме з того простору, в якому ви є. Якщо ви потрапляєте в зону, там де оголошено, що там знаходиться якась вибухівка, то в цьому випадку потрібно слідувати тим вказівкам, які надаються збоку представників охоронних структур або представників поліції. Не панікуючи, потрібно просто слідувати вказівкам, які надаються", - заявив експерт.

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