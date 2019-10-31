Чи могла Україна завадити будівництву "Північного потоку-2": експерт з енергетики

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев у прямому етері ObozTV прокоментував новини щодо Данії, яка дала дозвіл на будівництво "Північного потоку-2".

Він заявив, що особливих політичних мотивів у цьому рішенні не було. На його думку, затягування щодо прийняття рішення було через певні консультації данців з німецькими та російськими дипломатами із приводу того, що саме Данія може отримати від того чи іншого рішення.

"Мені взагалі дивно було, коли велика кількість коштів, в тому числі із бюджету та коштів "Нафтогазу" була передана лоббістам, у тому числі американським, які готували законопроекти, які досі не ухвалені. Всі ці народні депутати, які постійно їздили і щось там розповідали у Брюсселі чи будь-якому іншому місті Європи, всі вони, цитуючи Жванецького, просто намагались "дупою хвилі зупинити", - зазначив Рябцев

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