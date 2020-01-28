Ядерна війна і повернення Криму: коментар військового експерта

Військовий експерт Микола Бєлєсков у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував відзначення Дня мобілізації проти ядерної зброї в усьому світі і ситуацію навколо повернення Криму.

"Мілітаризований і окупований Крим – важлива частина російської політики оборони і безпеки. Вони його розглядають як форпост, який охороняє їх з південного і південно-західного стратегічного напрямку, і який може в разі потреби проектувати силу", - заявив Белесков.

Експерт висловив припущення, що у росіян зараз проблеми з кораблебудівної програмою.

"Ту демонстрацію, до якої залучили кораблі Північного флоту, особливо ракетний крейсер "Устинов" (а у росіян є однотипний крейсер "Москва" в Чорноморському флоті, але його ремонтують, ніяк не закінчиться там ремонт) – я б це розцінював не як ознаку сили, а як ознаку деякої слабкості і проблем з модернізацією Чорноморського флоту. На тлі того, що минулого року американська військово-морська присутність у Чорному морі зросла – це 120 днів, з яких понад 80 були ракетні есмінці з керованою ракетною зброєю, де у одного корабля може бути більше крилатих ракет, ніж у всьому Чорноморському флоті. На тлі цього, нарощування присутності НАТО, це була така демонстрація, що "ми теж щось можемо", - додав Белесков.

Він вважає, що з флотом у росіян не так все добре, тому що 80-85% кораблів Чорноморського флоту – це кораблі кінця 1980-х – початку 1990-х років, які активно використовувалися до 2014 року, тому який у них моторесурс, для експерта є відкритим питанням.

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