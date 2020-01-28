Головна Новини
28 січня • оновлено в 14:06
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Ядерна війна і повернення Криму: коментар військового експерта

202
Читати матеріал російською

Військовий експерт Микола Бєлєсков у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував відзначення Дня мобілізації проти ядерної зброї в усьому світі і ситуацію навколо повернення Криму.

"Мілітаризований і окупований Крим – важлива частина російської політики оборони і безпеки. Вони його розглядають як форпост, який охороняє їх з південного і південно-західного стратегічного напрямку, і який може в разі потреби проектувати силу", - заявив Белесков.

Експерт висловив припущення, що у росіян зараз проблеми з кораблебудівної програмою.

"Ту демонстрацію, до якої залучили кораблі Північного флоту, особливо ракетний крейсер "Устинов" (а у росіян є однотипний крейсер "Москва" в Чорноморському флоті, але його ремонтують, ніяк не закінчиться там ремонт) – я б це розцінював не як ознаку сили, а як ознаку деякої слабкості і проблем з модернізацією Чорноморського флоту. На тлі того, що минулого року американська військово-морська присутність у Чорному морі зросла – це 120 днів, з яких понад 80 були ракетні есмінці з керованою ракетною зброєю, де у одного корабля може бути більше крилатих ракет, ніж у всьому Чорноморському флоті. На тлі цього, нарощування присутності НАТО, це була така демонстрація, що "ми теж щось можемо", - додав Белесков.

Він вважає, що з флотом у росіян не так все добре, тому що 80-85% кораблів Чорноморського флоту – це кораблі кінця 1980-х – початку 1990-х років, які активно використовувалися до 2014 року, тому який у них моторесурс, для експерта є відкритим питанням.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
Особа
Микола Белесков
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини