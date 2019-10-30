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30 жовтня • оновлено в 19:14
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Чи готова Україна до опалювального сезону: експерт з енергетичних питань

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Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук у прямому етері ObozTV прокоментував готовність України до опалювального сезону.

"Можуть бути точки, де газу може просто не буде вистачати, тому що є проблеми з газовими мережами. Якщо транзит російського газу припиняється, і ми починаємо качати газ із підземних сховищ на схід України і на південь, то там можуть бути суттєві обмеження. Але в цілому треба розуміти, що обмеження будуть стосуватись всіх абсолютно. В першу чергу - промисловості, і в другу чергу - теплокомуненерго, тобто населення, і відповідно третій момент - це населення, яке живе у приватному секторі - там не у всіх стоїть сучасне обладнання, яке може витримати низький тиск. Плюс треба розуміти, що є значна сума боргів і створюється новий оператор ГТС, і він вже має величезну проблему з цими боргами", - заявив Корольчук.

Щоб дізнатись більше, перегляньте це відео із повним інтерв'ю експерта.

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Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Юрій Корольчук
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