Чи готова Україна до коронавірусу: лікарка-інфекціоніст МОЗ України

Лікарка-інфекціоніст МОЗ України Ольга Голубовська у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Анни Нитченко та Дениса Похили.

Вона прокоментувала ситуацію із коронавірусом в Україні та новинами про те, що на тихоокеанському лайнері на цю хворобу захворів українець.

"На сьогодні в Україні коронавірусу немає. Весь світ готується до зустрічі таких погроз. Але, ви знаєте, що останні кілька років йде мова про те, що у нас зруйновані системи протиінфекційного захисту. Та сама епідемія кіру це довела. Це був дуже яскравий доказ. У нас на сьогодні взагалі згідно до реформи незрозуміло де інфекційні стаціонари, вони взагалі можуть бути не включені у фінансування. Міністерство знає цю проблему і намагається вирішити, але однозначно це буде супроводжуватися скороченнями медичного персоналу", - заявила лікарка.

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