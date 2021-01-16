Буковель (не) на локдауні

Obozrevatel Відео 11:00, 16.01.2021

Поки в Україні діє локдаун, який розпочався 8 січня, курортам дозволено працювати.

Судячи з фото та відео, про карантинні заходи там не йдеться. Цим і вирішила скористатись частина українців і, навіть, президент... Ми запитали, як населення ставиться до таких заходів?

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