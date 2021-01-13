Чи ефективний локдаун в Україні

Obozrevatel Відео 21:00, 13.01.2021

Як ви проводите час під час локдауну? Не сумуєте? А може, в Буковелі зараз?

Ми вирішили запитати в українців, як вони ставляться до локдауну, введенного в Україні з 8 по 24 січня. Чи принесе він результат і чому наш карантин не схожий на світові?

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