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12 березня • оновлено в 18:33
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Чи ефективний карантин для боротьби із коронавірусом: лікар-інфекціоніст

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Лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала, чи є карантин дієвим способом для боротьби з коронавірусом.

"Він був би недієвим, якби у нас вже кілька тисяч було підтверджено. Тоді вводити карантин було би вже... А зараз ми працюємо на випередження. Ми бачимо, що відбувається в Італії, в інших країнах Європи. Зараз в Польщі фіксується все більше і більше випадків захворювання, в тому числі і летальні випадки. Так чому ми повинні сидіти і просто спостерігати? Якщо у нас є якісь епідеміологічні знання, є живі епідеміологи – їх намагалися знищити, але не вийшло. І звичайно, це рішення було прийнято, щоб вже почати щось робити і спробувати не допустити поширення інфекційного процесу. Це нормальний захід. Ненормально – що карантин не хочуть сприймати деякі приватні кінотеатри, торгові комплекси ... Вони йдуть в розріз загальнонаціональної безпеки. Це ненормально", - заявила Менжуліна.

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