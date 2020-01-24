Чи був Степан Бандера "агентом Гітлера": пояснення історика

Історик Станіслав Кульчицький заявив, що російська пропаганда створила фейк про главу ОУН Степана Бандеру, базуючись на доповіді ЦРУ США 1951 року.

"Все це звучить просто смішно для фахівців", – сказав він у блозі OBOZREVATEL, коментуючи тематичне повідомлення пропагандистського кремлівського телеканалу "Звезда".

"Але в цьому фейку спекулюють на американцях, що, як відомо, перші вороги Росії. Знаючи, що американці користуються авторитетом в Україні, вони створюють подібні фейки", – зауважив історик.

Він звернув увагу на те, що пропагандисти використовували низку відомих історичних фактів, оскільки "фейки не можуть повністю ґрунтуватися на вигадках". Так, історичним фактом є проголошення у 1941 році у Львові "Акту відновлення Української держави" у присутності "місцевих німецьких офіцерів досить високого рангу".

"Бандера і вся ця гілка українських націоналістів тоді дружила з нацистами. Вони сподівалися, що Гітлер дозволить існування Української держави. Але пізніше з'ясувалося, що Гітлер мав інші плани. Згідно з планом "Ост", Гітлер хотів створити "Велику Німеччину" від Чорного до Північного моря. і всі люди, які жили на цих територіях – і українці, і білоруси, і поляки, і частково росіяни – підлягали або германізації, або депортації, або знищенню", – нагадав Кульчицький.

Щодо "агента Гітлера" історик пояснив, що "бандерівці намагалися дружити з ворогами Кремля", зокрема з нацистами. Але "горщики були побиті" у 1941 році, і з того часу нацистська Німеччина розглядала організацію Бандери і його самого як свого ворога.

Історик прокоментував і звинувачення лідера ОУН в тисячах жертв серед українців, євреїв і поляків. "Названі конкретні цифри. Але коли німці прийшли в Україну, найперше вони зайнялися знищенням євреїв. Щойно Київ був окупований, відразу ж виник Бабин Яр. До чого тут українські націоналісти? На той час вони вже були в підпіллі. Нацисти навіть видали указ: негайно розстрілювати кожного бандерівця без зайвих юридичних процедур", – пояснив він.

Нагадаємо, ЦРУ США виклало у відкритому доступі доповідь під назвою "Степан Бандера і Українська держава у 1941 році", датовану 1951 роком. У ній провідника українських націоналістів називають "фашистом і професійним агентом Гітлера". "Всього за п'ять тижнів існування держави Бандери було знищено 5 тисяч українців, 15 тисяч євреїв і кілька тисяч поляків", – йдеться у доповіді. Цікаво, що подібних висновків автори доповіді дійшли, базуючись на російськомовних джерелах.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Яніна Соколова спростувала безглузді фейки російської пропаганди про лідера ОУН Степана Бандеру і процвітання неонацизму в Україні. Журналістка нагадала, що він є історичною особою, а отже неоднозначною.

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