Чи будуть працювати зі звільненими бранцями Кремля психологи – залишається під питанням: військовий психолог

Військовий психолог, ветеран АТО Андрій Козінчук зазначив, що середньостатистичний період адаптації людини, яка повернулася з фронту або полону, становить три місяці.

Він наголосив, що цей період не має бути заповнений пасивним відпочинком, але цей процес відновлення має зосередити в собі різні форми реінтеграції воїна до суспільства. Разом із тим він наголосив, що у українських моряків, які повернулися з російського полону, не буде трьох місяців і сесій з психологами; вже після місяця відпустки вони мають повернутися на службу.

Він нагадав, що проходження інтерв'ю з психіатром у військах країн НАТО це не вибір військовослужбовців, а їхній обов'язок.

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