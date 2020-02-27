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28 лютого • оновлено в 00:51
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Чи буде зміна прем'єра: народна депутатка від "Слуги народу"

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Народна депутатка, "Слуга Народу" Олена Мошенець у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала, чи варто українцям очікувати на швидку зміну прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

"Я думаю, що будуть посилювати урядову політику, не залежно від того, які обличчя ми будемо мати. Зрозуміло, що зараз основний тягар на уряді, зокрема на прем'єр-міністрі. І я хотіла би нагадати глядачам, що Олексій Гончарук має імунітет відставки один рік. Олексій Гончарук заявляв,що він не збирається іти у відставку і ніхто його у відставку не збирається відпраляти. Те, що ми чуємо нові-старі прізвища, то вони можуть бути пов'язані не із заміною прем'єр-міністра, а із позиціями радників, заступників або позицією віцепрем'єра. Це я говорю від себе, це не позиція партії", - заявила депутатка.

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