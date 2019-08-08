Чи безпечні ботокс та пластика обличчя: коментарі хірурга

Пластичний хірург Андрій Якобчук прокоментував скандал, який спалахнув у Великобританії стосовно заяв, що Кейт Мідлтон ніби-то робила ін'єкції ботоксу.

Представники британської корони це заперечують, а от один із пластичних хірургів наводить переконливі факти, які підтверджуть, що герцогиня Кембриджська користується його послугами. Якобчук зазначив, що його британський колега просто хотів порекламуватись і бажаного результату досяг. Хірург пояснив, що фотографії, які порівнюють у соціальних мережах, порівнювати некоректно, оскільки вони зроблені при різному освітленні. Фото зі зморшками, наприклад, зроблене зі спалахом, завдяки чому добре видно деталі обличчя. І, по-друге, експерт не розуміє, чому всі так бояться ботоксу. Він заявив, що цю речовину дозволено застосовувати навіть маленьким дітям віком від 2 років. Так, за словами хірурга, ботокс успішно використовують для лікування різноманітних неврологічних порушень.

Він стверджує, що для дорослої людини ботокс є абсолютно безпечним.

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