Четвертий шлюб Дженніфер Лопес може закінчиться не розпочавшись

Британська модель і зірка журналу Playboy Зої Грегорі заявила, що колишній бейсболіст Алекс Родрігес відправляв їй фото своїх геніталій напередодні заручин із Дженніфер Лопес.

Про це пишногруда красуня розповіла виданню The Sun. Так, за словами дівчини, Родрігес буквально закидав її повідомленнями непристойного характеру і умовляв на секс утрьох. Раніше на адресу колишнього спортсмена Родрігеса лунали звинувачення від бейсболіста Хосе Кансеко. Хосе стверджував, що Алекс Родрігес зраджує Дженніфер Лопес із його екс-дружиною Джесікою Кансеко.

Голлівудська актриса і співачка Дженніфер Лопес офіційно побралася зі своїм обранцем — бейсболістом Алексом Родрігесом. Незабаром пара влаштує весілля. Для поп-зірки це буде четвертий шлюб.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал