Червоний рівень небезпеки: по Львівщині оголошено штормове попередження

Начальник прес-служби ГУ ДСНС України у Львівській області Віталій Туровцев зазначив, що сьогодні було отримано штормове попередження від Укргідрометцентру, з прогнозованою швидкістю вітру по Львівській області до 35-40 м/с. Він зазначив, що така швидкість вітру має третій (червоний) рівень небезпеки, за якої можливе повалення дерев, конструкцій рекламних щитів. Він звернувся до всіх мешканців області із закликом бути обережними при походах на вулиці, а також до водіїв, з паркуванням автомобілів у дозволених місцях.

Він повідомив, що вже зафіксовано повалення кількох дерев по зірвання даху одного з будинків.

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