У п'ятницю відразу чотири українські телеканали запустили політичні ток-шоу, які присвятили зустрічі "Нормандської четвірки" та озвучили очікування українських політиків від результатів цієї зустрічі.

П'ятий президент України Петро Порошенко, який взяв участь у телемарафоні, який проводили "Прямий", 5 канал та Еспресо, був красномовним, проте не конкретним. Звинувачуючи у зрадах національних інтересів та ревізіонізмі історії, він жодного разу не спромігся назвати, хто ж це є, на його думку. Воно і зрозуміло, що не назвавши прізвища таких політиків, такі звинувачення не можуть назвати фейком.

Загальна аудиторія цього ко-продакшну була вкрай низькою, як в ефірі, так і за переглядами у YouTube.

Натомість, ефір "Свобода Слова Савіка Шустера" на ТРК Україна, зібрав не тільки більшу глядацьку аудиторію, але й став більш змістовним. Що, втім, не позбавило це шоу від скандалів і непрофесіоналізмі редакторської групи.

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