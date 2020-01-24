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24 січня • оновлено в 15:43
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Астролог розповів, як правильно зустріти Китайський Новий рік

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Астролог, маг ведичної традиції, керівник міжнародної філософської школи "Пуратана Гухья Мага Веда" Ігор Мехеда в прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Cтудії OBOZREVATEL".

Він розповів, як правильно зустрічати Китайський Новий рік 25 січня.

"Потрібно накривати стіл і запрошувати за цей стіл родичів і друзів. Бажати один одному щастя, здоров'я, успіхів. На цьому столі зазвичай страви з рису – рисові солодкі кульки, рисова локшина, рисовий хліб, а також вареники і пельмені – цзяоцзи китайською мовою – а також обов'язково риба. Тому що слово "риба" китайською і слово "багатство, щастя" – це синоніми. Якщо є на столі риба – значить, буде щастя", - заявив астролог.

"Якщо ми беремо традиції Азії, то апельсини та мандарини – символ сонця. Щоб сонце світило в долі кожної людини, апельсини та мандарини традиційно дарують або навіть є такий звичай: закочують в будинок з порога. Їх має бути дев'ять або число, кратне дев'яти. У всіх числових мовах, дев'ятка – символ вищої досконалості", - додав він.

Мехеда також розповів про дні сили в 2020 році і назвав з дати.

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Ігор Мехеда
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