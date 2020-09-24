Магера назвав два випадки, за яких можуть бути скасовані місцеві вибори

Місцеві вибори в Україні можуть бути скасовані тільки в двох випадках: якщо в країні буде введено воєнний або надзвичайний стан.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів екс-заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера.

"Вибори все одно відбудуться, але в той же час Міністерство охорони здоров'я спільно з Кабміном має подбати про те, щоб були прийняті профілактичні заходи щодо тих осіб, які будуть брати участь в голосуванні", – зазначив він.

За його словами, потрапляння населеного пункту в червону зону по COVID-19 не може служити підставою для скасування місцевих виборів.

"Червоної лінії як такої в законах України не існує. Це внутрішнє рішення Міністерства охорони здоров'я, різних комісій і санітарно-лікарняних служб", – пояснив Магера.

За словами екс-заступника голови ЦВК, поділ країни на зони в залежності від кількості хворих на коронавірус є в цілому суб'єктивним і не має правових наслідків.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Андрієм Магерою скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, ЦВК і МОЗ розробили рекомендації для проведення місцевих виборів 25 жовтня. Виборче право не буде обмежено навіть для громадян з ознаками ГРВІ та температурою до 37,3 градусів.