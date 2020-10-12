Черкаси відмовились від помаранчевої зони: пояснення мера

Немає об’єктивних підстав для запровадження у місті Черкаси помаранчевої зони з COVID-19.

Таку заяву в ефірі телеканалу Obozrevatel TV зробив мер міста Анатолій Бондаренко. "Ще ніякого рішення центральної влади і області не було. Коли буде це рішення, доведуть до відома, ми скличемо свою комісію, запросимо їх і наведемо свої аргументи", – сказав мер.

За його словами, головним аргументом буде той факт, що більшість хворих на коронавірус, що лікуються у місті – жителі області, яких привезли до лікувальних установ Черкас. "Всі вони ізольовані, отримують відповідне лікування", – запевнив Бондаренко.

Він додав, що місцеві підприємці дотримуються усіх санітарних норм і категорично проти посилення карантину.

Як писав OBOZREVATEL, з 12 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування, встановлене на 14 днів. Київ опинився у "помаранчевій зоні", у "червоній" – Канів і Суми.