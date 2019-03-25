Черговий удар по Ізраїлю: Obozrevatel News о 11:00 від 25.03.2019

Черговий удар по Ізраїлю

Із сектора Гази знову випустили ракету по Ізраїлю. Вперше за п`ять років - обстріляли центральну його частину. Поранені шестеро людей, двоє з них – немовлята. Вони мешкали в будинку, куди поцілив снаряд. Після вибуху будівля загорілася, однак люди встигли евакуюватися. Ізраїльська армія підтвердила – ракету запустили із сектора Гази.

Українці у Сирії звернулися по допомогу

Українки, які опинилися у Сирії, просять допомогти повернутися на батьківщину. Жінки звернулися до Меджлісу кримськотатарського народу, з проханням допомогти повернутися, пише глава організації Рефат Чубаров.

Одноразові доплати пенсіонерам

У квітні пенсіонери отримають другу частину одноразової доплати до пенсії у розмірі тисячу двісті п‘ять гривень. Про це заявили у Пенсійному фонді. Доплату до пенсії у майже 2500 грн отримають дві категорії пенсіонерів: ті, у кого є повний страховий стаж; і ті, чия пенсія не перевищує 1700 гривень.

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