Черговий Слуга народу транслює риторику Кремля

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко заявив, що Україна нібито сама спровокувала анексію Криму, "прийнявши" в 2014 році закон про мову.

Скандальну думку висловив він в ефірі телеканалу "НАШ" в ході дискусії з нардепом від "Європейської солідарності" Олексієм Гончаренком.

"У 2014 році був прийнятий закон про мову, після чого спровокувати всі ці дії в Криму, після чого Російська Федерація зайшла до Криму", – видав Устенко.

"Такі заяви навіть ОПЗЖ собі не дозволяє. Але раз "слуги народу" поступово стають "слугами Путіна", то доведеться їм дещо нагадати. Путін роздає свої медалі за Крим датовані 20 лютого, коли ще Янукович сидів на Банковій і ніякого закону про мову не було і в помині. Ви Соловйова переслухали чи Скабєєву?" – відповів йому Гончаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито "підставилася" під агресію Росії, оскільки "душила росіян через мову".

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