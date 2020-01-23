Масові протести у Лівані

У Лівані знову почалися масові протести після того, як 21 січня було оголошено склад нового уряду на чолі з Хассаном Діябом.

Заворушення і сутички з поліцією відбулися в Бейруті і Тріполі, передають РІА Новини.

Учасники демонстрацій проти уряду заблокували дороги в містах, а також низку важливих автомагістралей.

"Ми вийшли на вулиці, тому що, сформувавши такий уряд, нас намагаються обдурити, роблять із нас дурнів. Кажуть, що міністри – незалежні технократи. За фактом усі міністри так чи інакше належать правлячим партіям, вони були в міністерствах при інших урядах. Тому ми проти цього уряду", – розповів учасник демонстрації в Бейруті.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в столиці Лівану Бейруті 18 січня розгорілися антиурядові акції протесту, в яких уже постраждали понад 200 осіб.

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