Через засуху цей рік більшість аграріїв вважають неврожайним. Проте в товаристві “Агро-Край” до складнощів були готові

Вже більше половини врожаю кукурудзи зібрали працівники товариства “Агро-Край” на Полтавщині.

Розповідають, через засуху цей рік більшість аграріїв вважають неврожайним. Проте у компанії до складнощів були готові.

РОМАН СТЕПАНОВИЧ, КЕРУЮЧИЙ ГАДЯЦЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ТОВ "АГРО-КРАЙ"

“Даний рік можна назвати по урожайності досить гарним. Знаєте як, завжди не хватає того що хотілося, хотілося б краще, але на даний момент ми тримаємося на рівні 9 тон урожайності з гектара. Це 90 центнерів, тобто можна вважати що досить позитивна тенденція росту урожайності”.

Нині визначити кількість зібраного врожаю нескладно. За допомогою спеціальних датчиків це можна зробити просто на полі одразу, після його збору. Усе завдяки сучасним технологіям, які активно впроваджують у компанії.

“У водія нашого є карта, яка притуляється до кардридера, усі комбайни оснащені кардрідерами, до якого притуляється карта і відбувається розпізнавання чи це наш водій, чи це нашої компанії, і йде відвантаження вантажу у нас. В комбайні стоять датчики, які бачать заповненість бункера, і бачать об'єм який знаходить у нас в компанії”.

Щойно водій приклав картку, як диспетчер вже почав відстежувати його подальшу роботу та слідкувати аби вантажівка вчасно приїхала до бази. Проте після збору врожаю роботу на полі не припиняють.

Ось тут нещодавно працювали комбайни, але нині ґрунт готують до наступного сезону. За процесом уважно слідкує головний агроном.

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