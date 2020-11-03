Через КСУ втрачено 900 справ з розслідувань НАЗК – Юрчишин

Ситуацію навколо Конституційного суду України і її вирішення у парламенті в ефірі телеканалу Obozrevatel TV прокоментував народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Проект президента достатньо слабкий з огляду на те, що ми одномоментно знімаємо всіх суддів і одномоментно їх призначаємо. Ми пам’ятаємо, що процедура призначення як раз і призвела до того суду, який ми зараз маємо. Тому варіант, запропонований Верховною Радою, мені виглядає більш збалансованим і більш дієвим", – наголосив він.

Але разом з тим втрачаються близько 900 справ, які перебувають на тому чи іншому рівні розслідування НАЗК. "Фактично все, що було зроблено в тих справах, обнуляється. Потрібно шукати нові обставини для того, щоб їх поновити. В той же час всі фігуранти цих справ всі неточності в деклараціях оперативно виправлятимуть і вже виправляють", – розповів Юрчишин.