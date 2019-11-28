Рейвен СКАЙРІВЕР - американський художник по склу, який в своїх виразних скляних скульптурах фокусується в основному на світі дикої природи. Він відомий тим, що розсуває кордони скляній середовища в своїх ультрареалістічних творах.

Черепаха з якісного скла Скріншот з відео

Черепаха з якісного скла Скріншот з відео

Він освоїв безліч технік фарбування, використовуючи фриту, порошкове скло і кольорові смуги для створення ультра-реалістичних відтінків шкіри і форми тіла. Його навички ліплення захоплюють дух.

Перед зйомкою цього відео Рейвен використовував заготовки панцира, плавників і голови черепахи шляхом попереднього ліплення і різання скульптури.

Черепаха з якісного скла Скріншот з відео

Черепаха з якісного скла Скріншот з відео

Майстер використав алмазний коло, прорізавши кілька шарів скла, щоб створити візерунок на панцирі черепахи.

Подивіться, як Рейвен використовує різні техніки фарбування, щоб створити тіло черепахи, панцир, прикріпити лапи і голову. Це захоплюючий процес!

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал