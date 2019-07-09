"Черчіллів зараз мало": експерт про повернення Росії в ПАРЄ

Глава правління альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик вважає, що європейська політика умиротворення російського агресора може мати катастрофічні наслідки.

"Ми дивимося розмови Макрона, не кажучи вже про "фрау Ріббентроп"... Росія працює вже всередині цих країн, вони знають про цей вплив, і все одно закамуфльовано і навіть незакамуфльовано підтримують Росію", - вважає експерт.

Коментуючи повернення РФ у Парламентську асамблею Ради Європи, Боровик зазначив: "Черчіллів зараз мало, а Чемберлени залишилися. Політику примирення, діалогу видно в поверненні Росії в ПАРЄ. Вони аргументують, що треба мати майданчик для діалогу з Росією, щоб захищати російських громадян, яких влада душить, чи захищати Україну. Цією риторикою повертається Росія, яка не виконала жодного зобов'язання перед міжнародною спільнотою. Політика чемберленства може призвести до катастрофічних наслідків".

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