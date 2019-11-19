Чемпіон світу з греко-римської боротьби завітав до програми THE GUEST

Почесний президент федерації греко-римської боротьби України Вадим Кисіль та чинний чемпіон світу з греко-римської боротьби U-23 Семен Новіков стали гостями програми THE GUEST на ObozTV

Цього року у Будапешті Семен Новіков здобув золоту медаль, захистивши свій титул.

"Найважчим поєдинком була перша зустріч, адже у всіх перша сутичка іде нелегко. Це розігрів. Я відборовся 8:3, при тому, що раніше я у цього суперника вигравав 8:0. Тобто він дав мені хороший бій. А грузинський спортсмен, з яким я зустрівся у фіналі в Будапешті, переміг мене на чемпіонаті Європи, а після цього уникав зустрічі зі мною. Але на Чемпіонаті світу він вже не міг не вийти на бій", - заявив чемпіон світу Семен Новіков.

На Чемпіонаті світу я виходив з настроєм, що я хочу виправити помилки, яких я припустився на чемпіонаті Європі, додав спортсмен.

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