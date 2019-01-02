Чек – обов'язковий: фармацевт пояснив, як буде здійснюватися повернення лікарських препаратів

Директор аптечної професійної асоціації України, доктор фармацевтичних наук Володимир Руденко пояснив, що умовою для повернення лікарських засобів тепер є визнання ліків неналежної якості, яке встановлено лабораторією територіального органу або ж розпорядженням Держлікслужби. Проте, наявність чеку залишається обов'язковою, як і для інших товарів.