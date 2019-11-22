Частка російського дизпалива в імпорті зменшилась майже вдвічі: експерт з нафтопродуктів

Експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував перспективи та прогнози щодо ринку нафтопродуктів в Україні. Чи вистачатиме українцям дизпалива та чи не здорожчає дизпаливо цієї зими.

"Ми з паном Герусом були на одній і тій самій кнференції тиждень тому, і там звучали зовсім інші цифри. відмінні від тих, що називає пан Герус. Щоб ми розуміли, не існує ціни російської, білоруської чи литовської, існує ціна на ринку плюс логістика. Україна отримувала дешеве дизпаливо через дешеву логістику. А пан Герус закрив той шлях транспортування, встановивши особливі податки на логістику, що на моїй практиці відбувається вперше і є, так би мовити, "інновацією". Ринок України взагалі дуже диверсифікований, він отримує поставки з різних напрямків. Вже були намагання РФ впливати на україський ринок палива, але нічого з того не вийшло. І зараз дійсно частка російського дизпалива із 44% відсотків зменшилася до 27%", - заявив Косянчук.

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