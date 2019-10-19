Частину України затягне хмарами: прогноз погоди на 20 жовтня від ObozTV

У неділю на заході трохи захмарить, але на решті території України – як і раніше сонячно.

ObozTV представляє прогноз погоди на 20 жовтня.

У західних регіонах небо затягне хмарами, але опадів не прогнозують. Денний максимум +23 градуси, вночі на термометрах +10.

На півночі за прогнозом чисте небо, без опадів. Температура повітря вдень +20, вночі +8 градусів.

На сході також ясно та сухо. Максимум денної температури +20 градусів, уночі на термометрах +8.

Півдню та Криму обіцяють теплий погожий день, без краплини опадів. Вдень термометри покажуть +22 градуси, вночі +11.

У центральних областях погода буде сонячною та сухою. Денний максимум +20, нічний мінімум +9 градусів.

Києву прогнозують сонячний день, без краплини опадів. Температура повітря вдень +20 градусів, вночі +12.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цього року "бабине літо" в Україні встановило температурний рекорд. Минулої неділі, 13 жовтня, середньодобова температура повітря вперше за 139 років склала +16,6 градусів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!