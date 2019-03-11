Частина виборців Зеленського першла до Гриценка – експерти пояснили причини

Частина виборців Зеленського першла до Гриценка – експерти пояснили причини106Читати матеріал російською
Голова правління ГО "Центр політико-правових досліджень", адвокат, громадський та політичний діяч Михайло Лев зазначив, що об'єднання кандидатів від демократичної опозиції отримують ефект синергії, завдяки якому її представник, яким сьогодні є Анатолій Гриценко, виходить на перше місце передвиборчих перегонів.
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