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Частина виборців Зеленського першла до Гриценка – експерти пояснили причини

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Голова правління ГО "Центр політико-правових досліджень", адвокат, громадський та політичний діяч Михайло Лев зазначив, що об'єднання кандидатів від демократичної опозиції отримують ефект синергії, завдяки якому її представник, яким сьогодні є Анатолій Гриценко, виходить на перше місце передвиборчих перегонів.

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