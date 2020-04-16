Частина тимчасових конструкцій Подільського мостового переходу впала через вітер

Відео 21:43, 16.04.2020 Оновлено: 21:46, 16.04.2020
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