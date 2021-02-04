Чалий: закриття 112, NewsOne та ZIK – це оборона

Тетяна Гайжевська Відео 22:15, 4.02.2021

Посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий в ефірі телеканалу Obozrevatel TV заявив, що відключення каналів 112, NewsOne та ZIK є частиною протидії країні-агресору, Росії, в інформаційній війні. "Це не удар, це оборона", – наголосив дипломат.

На його думку, всі зусилля слід сконцентрувати на головній зовнішньополітичній меті – членстві України в НАТО. Засудження в Росії опозиціонера Олексія Навального – "не наша історія", але вона може спрацювати на користь Україні, якщо похитне правлячий в РФ режим, сказав він.

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