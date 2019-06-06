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Чакіра – нове обличчя українського хіп-хопу

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ЧАКІР (Ярослав Чакір) - нове обличчя українського хіп-хопу, творчість якого впевнено набирає обертів. Теми, які підіймаються в текстах виконавця, досить різноманітні - від чуттєвої любовної лірики до гостросоціальної проблематики. На даний момент у творчому доробку артиста 4 сингли та дебютне відео на свіжий реліз "Хто ви?", яке вже зібрало не один десяток тисяч переглядів на YouTube, а сам трек, у якому завдає удару по фейкам та лицемірству, знайшов чимало прихильників.

Головний персонаж кліпу блукає пустотами власного внутрішнього світу, переслідуючи свою заповітну мету. Розв'язка відео демонструє, що бути собою - це найбільший кайф, і тільки залишаючись тим ким ти є насправді, можеш досягти дійcно цінних та достойних висот.

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