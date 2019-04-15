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Був пресинг з боку Євросоюзу: чому США не долучились до ''Нормандського формату''

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Дипломат, співробітник Посольства України в США 2015-2016 рр. Андрій Теліженко зазначив, що через пресинг з боку Євросоюзу, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відмовився підтримати запрошення США до участі у "Нормандському форматі". За його словами, лідери Європи хотіли самі координувати цей процес, продемонструвати США, що вони можуть налагодити ситуацію в Україні.

Він зазначив, що за часів президентства Барака Обами, Євросоюз мав певні пріоритети, щодо координування процесів на континенті. Але після зміни влади у США, напрямок зовнішньополітичних відносин у Білому домі змінився. І зараз, за його словами, вони перебирають на себе координацію діяльності по проблемним напрямам, таким як Сирія, Північна Корея, тощо. Тому у України може з'явитись шанс поновити відносини і залучити і США, і Британію до переговорного процесу.

За його словами, хоч Франція і Німеччина є дружніми країнами по відношенню до України, проте, вони лобіюють і підтримують різні позиції Росії.

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