Бутусов назвав зрадою перемир’я на Донбасі 27 липня

Відео 22:01, 24.07.2020

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи 22 липня було погоджено припинення вогню на Донбасі з 00:01 годин у понеділок, 27 липня.

В ефірі телеканалу Obozrevatel TV журналіст, військовий експерт Юрій Бутусов заявив, що вважає це "намаганням в односторонньому порядку припинити захист української землі". Він вважає, що, оскільки Російська Федерація не є стороною цього перемир’я, "будь-які домовленості невідомо з ким можуть носити тільки зрадницький характер".

"Жодних підстав для укладання таких угод немає. Припинення вогню має передбачати звільнення української території від окупаційних військ", – наголосив експерт.

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