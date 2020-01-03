Польські школяри інсценували масове вбивство євреїв

У польському селі Лабуне школярі виступили з танцювальним номером, в якому відбулося масове вбивство в’язнів нацистського табору смерті Аушвіц.

Виставу "Не можу тебе забути" вирішили організувати в честь присвоєння місцевій школі імені "Дітей Замойщини". Йдеться про виселених під час Другої світової війни поляків з території Замойського повіту, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Newsweek

Частина дітей зображувала офіцерів-наглядачів СС у відповідній формі, інша – сиділа в смугастих тюремних робах за колючим дротом. Під час вистави діти інсценізували убивство євреїв газом Циклон Б. На сцену пустили дим, і школярі лягли на підлогу.

Виступ викликав хвилю обурення в Польщі. Керівництво музею Аушвіц-Біркенау розкритикувало ідею вистави і наголосило на тому, що авторам не вистачає елементарної чутливості, необхідної, щоб вчити дітей такій складній і трагічній історії.

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